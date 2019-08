È morta Toni Morrison, premio Nobel per la Letteratura

È morta a 88 anni la scrittrice Toni Morrison, prima donna afroamericana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il suo editore Knopf. Nel corso della sua carriera, la scrittrice aveva ricevuto anche il premio Pulitzer. In 50 anni di attività, ha raccontato la situazione degli afroamericani prima come editor, e poi con romanzi di successo come "The Bluest Eye", "The Song of Solomon" e "Beloved".

Il successo di Toni Morrison e i riconoscimenti

L'autrice è morta nella notte tra il 5 e il 6 agosto, al Montefiore Medical Center di New York. La sua attività letteraria le è valsa un premio Nobel, ma anche un Pulitzer, la Legione d'Onore e una medaglia presidenziale per la libertà che le è stata consegnata nel 2012 dall'ex presidente Usa Barack Obama. Il lavoro della scrittrice, nel corso degli anni, è diventato parte del tessuto della vita americana e materia di studio all'interno dei programmi delle scuole superiori.

Dall'insegnamento alla scrittura

Nata nel 1931 a circa un miglio dalla fabbrica d'acciaio di Lorain, in Ohio, ha studiato e insegnato inglese in varie università. A Washington ha sposato l'architetto Howard Morrison dal quale ha avuto due figli. Nel 1965, Toni Morrison si è trasferita a New York dove ha iniziato a lavorare come editor. L'idea di scrivere il primo libro è arrivata durante la permanenza a Siracusa. "Avevo due bambini piccoli in un posto piccolo", disse al New York Times nel 1979, "ed ero molto sola. Scrivere era qualcosa che dovevo fare la sera, dopo che i bambini dormivano ”.

Il successo di "The Bluest Eye"

Nel 1970 esce il primo libro, scritto in 5 anni e pubblicato inizialmente in sole 2mila copie: è "The Bluest Eye". Nel romanzo si narra la storia di una bambina di colore, cresciuta in povertà, che desidera somigliare ai bianchi. A questo faranno seguito altri testi sul tema dell’identità, dell’appartenenza alla comunità nera, del razzismo, tra i quali: "Sula" e "L’isola delle Illusioni".

Il ricordo di Obama

"Toni Morrison era un tesoro nazionale, brava come narratrice, quanto accattivante, di persona come nelle pagine", ha scritto Obama, su Twitter, rendendo omaggio a Morrison. L'ex presidente Usa ha voluto ricordare la scrittrice pubblicando la foto del 2012 che lo ritrae con lei alla Casa Bianca, proprio in occasione della consegna della Medaglia per la Libertà alla donna. "La sua scrittura è stata una sfida bella e significativa alla nostra coscienza e alla nostra immaginazione morale. Che dono respirare la sua stessa aria, anche se solo per un po'", ha aggiunto.

