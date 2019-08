Migliaia di persone sono state evacuate nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia, in seguito ad una serie di forti esplosioni che si sono verificate in un deposito di armi di una base militare. Le fiamme, visibili da grande distanza, sono impressionanti (VIDEO) e sono andate avanti per tutta la giornata e la serata di sabato 5 agosto.

Otto feriti, 15mila sfollati

All'interno del deposito erano conservate decine di migliaia di proiettili di artiglieria. Le cause dell'esplosione non sono state rese note. Almeno otto persone sono rimaste ferite - di cui 3 ricoverate in ospedale - mentre i circa 15mila residenti della zona sono stati fatti evacuare dalle autorità.

Gli incendi in Siberia

La regione di Krasnoyarsk è tra le più colpite dai vasti incendi che nelle ultime settimane hanno investito la Siberia, a causa delle temperature elevate e alimentati dai forti venti. Il deposito di munizioni di Achinsk è uno dei più vecchi in dotazione all'esercito russo ed il suo smantellamento è già stato programmato, entro il 2022.