Filippine, il governo dichiara una "epidemia nazionale di dengue"

Il governo delle Filippine ha dichiarato una "epidemia nazionale di dengue" in seguito ad un forte aumento dei decessi causati da questo virus nel Paese. Secondo quanto riporta la Bbc, il ministero della Sanità ha reso noto che dall'inizio dell'anno almeno 622 persone hanno perso la vita. Al 20 luglio scorso, sono stati registrati almeno 146.000 casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In luglio Manila aveva dichiarato una "allerta nazionale" a fronte del dilagare del virus.

Sette regioni con livelli allarmanti

Aver dichiarato l’epidemia nazionale permetterà ora alle autorità di identificare le zone del Paese che necessitano un’attenzione maggiore. “In questo modo le autorità locali potranno accedere al Fondo per le Risposte di Emergenza”, ha spiegato in una nota il ministro della Salute, Francisco Duque. In totale, sette regioni del Paese hanno superato i livelli epidemiologici per tre settimane consecutive.

L’infezione da dengue

L’infezione, nei casi più leggeri, causa febbre e sintomi influenzali ma può avere conseguenze anche più gravi. La dengue colpisce più di 400 milioni di persone ogni anno nel mondo, la maggior parte nelle zone tropicali o sub-tropicali. La maggioranza dei casi si riscontra nei bambini. Il numero di persone vaccinate nelle Filippine è diminuito negli ultimi anni dopo che 14 bambini sono morti dopo la somministrazione del Dengvaxia, il primo vaccino contro la dengue. In totale, il vaccino è stato somministrato a più di 800mila persone tra il 2016 e il 2017 e gli esperti locali assicurano che non ci sono prove scientifiche che legano il Dengvaxia – sviluppato dalla casa farmaceutica francese Sanofi – ai decessi dei piccoli.