Una sequenza agghiacciante, che raccoglie in poco meno di un minuto tutta la drammaticità del conflitto a fuoco innescato da Connor Betts, il 24enne responsabile della strage di Dayton, in Ohio, che ha ucciso 9 persone (tra cui la sorella) per poi rimanere a sua volta colpito dai proiettili della polizia. Si contano anche 27 feriti. Betts anche una "lista di persone da aggredire e da stuprare", in cui risulta anche l'ex compagna.

Le immagini del video

Gli spari, le urla e la fuga: le immagini della videocamera di un bar di Dayton hanno colto l'evoluzione convulsa dei momenti successivi agli spari di Betts. Si vedono subito molti ragazzi in preda al panico che scappano in direzione opposta rispetto al suono degli spari. Dopo i primi venti secondi, passato un momento altamente concitato dove auto e persone scappano in tutte le direzioni, si vede chiaramente una macchina della polizia e quindi una serie di agenti che rapidamente cominciano a rispondere al fuoco del killer, in maniera sempre più serrata, mentre si sentono ancora esplodere i proiettili del fucile d'assalto di Betts. Alla fine i poliziotti avranno ragione del 24enne, che sarà la decima vittima dell'attentato che ha provocato.

La dinamica della strage di Dayton

Era l'1 di notte, ora locale (circa le 7 di mattina di domenica 4 agosto in Italia), quando Betts, con un fucile calibro 223 e indossando un giubbotto antiproiettile, ha iniziato a sparare sulla folla a Dayton, nei pressi di un locale cittadino chiamato Ned Peppers Bar. Il killer è stato ucciso quasi immediatamente dalla polizia. La strage, in cui è morta anche la sorella 22enne dell’aggressore, è avvenuta sull'East 5th Street, nel distretto di Oregon, quartiere dei locali notturni e delle gallerie d'arte di Dayton, non lontano dal centro della città.

Il racconto dei testimoni

"C'era un uomo che sparava nel bar stasera", ha raccontato a BnoNews Daniel Williams, ex componente di una band musicale, The Devil Wears Prada. "Sono affranto per le persone colpite. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia", ha aggiunto. Mentre un altro uomo ha raccontato alla Bbc che stava assistendo a un'esibizione quando è stata ordinata l'evacuazione. "Ero sotto shock", ha detto, "siamo tutti andati via rapidamente. Ci è stato detto di evitare l'area di Oregon. Sono salito sulla mia auto, vedevo i poliziotti, le ambulanze".