Sparatoria a Dayton in Ohio, il killer è un giovane di 24 anni

E' stato identificato il presunto autore della sparatoria a Dayton, Ohio: è Connors Betts, 24 anni. Lo riferisce la Cnn citando fonti delle forze dell'ordine locali e federali. Nella strage dieci persone sono morte, incluso l'aggressore che è stato ucciso. Tra le vittime c'è anche la sorella del killer, Megan Betts, di 22 anni. Si contano inoltre 27 feriti.

Chi è il killer

Connor Betts non aveva precedenti penali. Le forze di sicurezza hanno individuato il suo indirizzo a Bellbrook, a circa 25 miglia a sud di Dayton. Betts è stato ucciso dalle forze di sicurezza appena "un minuto dopo aver aperto il fuoco", ha detto Nan Whaley, sindaco della città, durante una conferenza stampa. "Voglio davvero pensare a quel minuto, è stato in grado di uccidere nove persone e ferirne 27 in meno di un minuto".

Cosa è successo a Dayton

Era l'1 di notte, ora locale (circa le 7 di mattina in Italia), quando Betts, con un fucile calibro 223 e indossando un giubbotto antiproiettile, ha iniziato a sparare sulla folla a Dayton, nei pressi di un locale, il Ned Peppers Bar. Il killer è stato ucciso quasi immediatamente. "Avevamo degli agenti nelle immediate vicinanze quando la sparatoria è iniziata e siamo stati in grado di rispondere e farla finire brevemente", ha spiegato la polizia locale su Twitter. La strage è avvenuta sull'East 5th Street, nel distretto di Oregon, quartiere dei locali notturni e delle gallerie d'arte di Dayton, non lontano dal centro della città. Le autorità stanno ancora cercando di stabilire il motivo di questa sparatoria, avvenuta solo dodici ore dopo l'altra sparatoria verificatasi in un centro commerciale a El Paso, in Texas, con un bilancio di 20 morti e 52 feriti.