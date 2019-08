A solo poche ore di distanza dalla sparatoria in Texas, negli Usa si registra una nuova strage: come ha confermato anche la polizia su Twitter, è stato aperto il fuoco sulla folla a Dayton, in Ohio, nel distretto di Oregon, nei pressi di un locale chiamato Ned Peppers Bar, all'1 di notte ora locale (circa le 7 del mattino in Italia). Il killer è stato ucciso, altre nove persone sono morte e si contano almeno 26 feriti ricoverati negli ospedali della zona. In un primo momento, alcuni media avevano spiegato che le autorità stavano cercando anche un secondo assalitore, che potrebbe essersi allontanato dalla scena in auto. Ma su questo punto gli agenti non hanno dato conferme.

Gli spari nel quartiere dei locali notturni di Dayton

La polizia è stata chiamata perché c'era un uomo che sparava sull'East 5th Street, nell'Oregon District, che è il quartiere dei locali notturni e delle gallerie d'arte di Dayton, e che si trova non lontano dal centro cittadino. Secondo quanto riferito dal sindaco della città, il killer è entrato in azione con un fucile calibro 223 con ulteriori caricatori ad alta capacità e indossava anche un giubbotto antiproiettile. "Avevamo degli agenti nelle immediate vicinanze quando la sparatoria è iniziata e siamo stati in grado di rispondere e farla finire brevemente", hanno spiegato i poliziotti su Twitter. Gli agenti sono intervenuti in un minuto dall'inizio degli spari. Sul posto è arrivata anche l'Fbi per aiutare nelle indagini. Gli inquirenti lavorano per identificare il killer e capire cosa lo abbia spinto a sparare. Intanto, la sindaca di Dayton, Nan Whaley, da Twitter ha detto di avere "il cuore spezzato" per quanto successo e ha ringraziato le persone che per prime sono intervenute.

Il racconto dei testimoni

"C'era un uomo che sparava nel bar stasera", ha raccontato a BnoNews Daniel Williams, ex componente di una band musicale, The Devil Wears Prada. "Sono affranto per le persone colpite. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia", ha aggiunto. Mentre un altro uomo ha raccontato alla Bbc che stava assistendo a un'esibizione quando è stata ordinata l'evacuazione. "Ero sotto shock", ha detto, "siamo tutti andati via rapidamente. Ci è stato detto di evitare l'area di Oregon. Sono salito sulla mia auto, vedevo i poliziotti, le ambulanze".

Il tweet della polizia con il bilancio della strage

