Frank Zapata ce l'ha fatta. Dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio scorso, questa mattina il quarantenne e' riuscito nell'impresa di trasvolare il canale della Manica sulla sua 'Flyboard', la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita. Lo riferisce la Bbc. Zapata è decollato questa mattina da Sangatte, vicino a Calais, ed è atterrato nella baia di St Margaret a Dover (LE FOTO).

L'impresa

Il marsigliese è decollato alle 08:25 dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in Francia, ed è riuscito ad attraversare i 35 chilometri dello Stretto, a 15/20 metri dal ciglio dell'acqua, in piedi sulla sua piattaforma. Gli sono bastati una ventina di minuti per arrivare a Saint Margaret's Bay, a Dove.

Questa volta è riuscito a planare senza problemi sulla piattaforma mobile in mezzo al mare per rifornirsi di cherosene: era il momento più complicato, quello su cui era naufragato il precedente tentativo. Stavolta la sua equipe aveva scelto una barca più grande, che è stata piazzata nelle acque territoriali francesi. "E' atterrato facilmente sulla barca, ha cambiato zaino e se ne è andato", ha raccontato la moglie Krystel.

FlyBoard

La sua invenzione, il FlyBoard, è stata presentata alla fine del 2018 al Forum per l'innovazione a Parigi: alla piattaforma volante guarda con interesse il ministero della Difesa francese che pensa di utilizzarla per le forze speciali francesi, magari nelle operazioni nelle aree urbane. Ma l'exploit e la presentazione al grande pubblico del FlyBoard è avvenuta alla parata militare il 14 luglio sugli Champs-Elysees: quel giorno, dinanzi al presidente Emmanuel Macron, Zapata si è esibito in uno spettacolo dal sapore futuristico: con il fucile in mano, è volato a diverse decine di metri da terra sul celebre viale e poi è atterrato dinanzi al palco dove sedevano le autorità.