Sparatoria nel centro commerciale "Cielo Vista" nella città di El Paso, in Texas, all'interno di un negozio della catena Walmart verso le 11 del mattino (orario locale). Olivia Zepeda, capo dello staff del sindaco di El Paso, ha detto alla Cnn che "diverse persone sono state uccise". Il sindaco, Donald Dee Dee Margo, ha parlato alla Abc dicendo che sono stati fermati tre sospetti, mentre più tardi la polizia ha parlato di una persona, probabilmente un 21enne di Dallas, Patrick Crusius, arrestato. Almeno una ventina di persone sono rimaste ferite. 11 Sarebbero state portate all'ospedale Del Sol Medical Center. La notizia della sparatoria è stata data dalla polizia su Twitter che ha reso noto di rispondere a "tiratori attivi" invitando la persone a "evitare la zona". Secondo i media locali, le vittime sono poi salite a 22, di cui 4 bambini. La polizia ha chiesto ai cittadini di El Paso di donare sangue, "necessità urgente" per curare le vittime. si legge in un post di Twitter.

Sul posto anche l'Fbi

Sul posto anche l'Fbi. La polizia sta setacciando l'area e si sono visti clienti lasciare l'edificio sotto lo sguardo vigile degli agenti. Sono stati isolati almeno tre locali all'interno dell'edificio, che non è lontano dall'aeroporto internazionale di El Paso. Tre impiegati di Walmart sono riusciti a scappare e rifugiarsi in un ristorante vicino: "Sono scossi ma non feriti" ha raccontato il direttore del ristorante, Oscar Collazo. È stato allestito un punto di accoglienza per le famiglie nella scuola di McCarthur.

Su Twitter un fotogiornalista di El Paso Times, Mark Lambie, ha pubblicato una foto e due video che mostra la polizia e i soccorsi fuori dal centro commerciale.

O' Rourke ai cittadini: "State al sicuro"

"Davvero straziante. Stai al sicuro El Paso, per favore seguite tutte le indicazioni del personale di emergenza mentre continuiamo ad avere altri aggiornamenti": lo twitta il candidato presidenziale dem Beto O' Rourke, che è nato e vive proprio a El Paso, dove è avvenuta la sparatoria nel centro commerciale di Cielo Vista.

Due sparatorie negli ultimi 7 giorni

Appena alcuni giorni fa due impiegati della stessa catena commerciale erano stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a Southaven in Mississippi. Sabato scorso un 19enne di origini italo-iraniane, con simpatie suprematiste, ha aperto il fuoco sulla folla al Gillroy Garlic Festival in California e ha ucciso tre persone, tutti giovanissimi: un bimbo di 6 anni, un'adolescente di 13 e un ragazzo di 25.

Il presidente Trump su Twitter: "Dio sia con voi"

"Il presidente e' stato informato della sparatoria a El Paso e continua a monitorare la situazione": lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che Donald Trump ha parlato al telefono con il ministro della giustizia William Barr e con il governatore del Texas Gregg Abbott. Il tycoon si trova nella sua residenza in New Jersey per il weekend. Trump ha poi commentato sul social: "Terribile sparatoria a El Paso,Texas. Le notizie sono molto brutte, molte vittime. Stiamo lavorando con le autorità statali e locali e con le forze dell'ordine. Ho parlato con il governatore promettendo il totale sostegno del governo federale. Dio sia con tutti voi!".

Le foto del presunto killer

La rete KTMS9 News, partner di CNN, ha pubblicato due immagini prese dalle videocamere di sorveglianza del punto Walmart dove si vede il presunto killer poco prima di entrare in azione. Ritraggono un giovane in maglietta a maniche corte, pantaloni lunghi colr chiaro, occhiali e cuffie, con un fucile automatico imbracciato e pronto a far fuoco.