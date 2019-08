Non capita tutti i giorni di vedere orche nell’Oceano. Ancora più raro è osservarle avvicinarsi a una barca, tra evoluzioni sott’acqua ed emersioni in superficie. Il 29 luglio scorso due orche originarie del Pacifico tropicale orientale - lunghe tra i 4,5 e i 6 metri - sono state immortalate in un video girato dalla fotografa Chelsea Mayer per la Newport Coastal Adventur e diffuso su Storyful. Nel filmato si vedono i due animali "curiosi" che nuotano vicino a un’imbarcazione a Oceanside, nella contea di San Diego Nord, in California.

L’avvistamento del capitano della barca

Secondo la Newport Coastal Adventure, il capitano della barca, Ryan Lawler, "era partito per una giornata di pesca quando ha ricevuto la notizia di un raro avvistamento estivo di orche". Così si è avvicinato ai due mammiferi, che hanno iniziato a tuffarsi sotto la barca e a nuotare a ridosso della prua. Lawler è riuscito perfino a scattarsi un selfie con un’orca mentre saltava.