Kent, un campo da minigolf nella cattedrale

Il clero di Rochester è stato criticato per aver installato un campo da minigolf a tema all’interno della propria chiesa. L’installazione si basa su modelli di ponti reali che si trovano in varie zone della Gran Bretagna. Il pastore della chiesa, fiero di questa operazione, lo ritiene come uno dei tentativi della chiesa di educare i giovani e non solo. Tra gli obiettivi principali vi è anche quello di ispirare tutti coloro che possiedono un interesse per l’ingegneria civile. Il tema sullo sfondo è proprio quello della “costruzione di ponti”, l’applicazione concreta, sotto forma di gioco, di quei collegamenti invisibili che si creano fra le persone, grazie anche alla fede e all’educazione.