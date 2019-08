Il video del primo test in acqua della Jetpack

Consente di librarsi in volo e di saltare da una superficie ad un’altra, anche in movimento, evitando eventuali ostacoli. Stiamo parlando della tuta Jetpack che viene esibita in questo video.

La Royal Navy ha annunciato su Twitter il primo test su acqua

L’inventore Richard Browning, ex riservista dei Royal Marines, aveva già testato la sua tuta a terra ma in questo caso il test includeva un livello di difficoltà superiore essendo svolto in acqua alla stregua delle motovedette HMS Dasher e Royal Navy. La tuta a propulsione, creata dalla Gravity Industries di Browning, vola fino a 10 minuti e a una velocità massima di circa 52 km/h. I movimenti sono ben controllati dall’utente che ha a disposizione 5 turbine distribuite tra braccia, gambe e schiena; inoltre la tuta è ben controllata, tramite un collegamento Wi-Fi, da una squadra che da terra può verificarne gli stati tecnici e tenere traccia degli spostamenti del driver.