Atterraggio d'emergenza, in mezzo a una strada trafficata, per un piccolo aereo a Parkland, nello Stato di Washington. “In 21 anni, questa è la prima volta che un velivolo atterra su Pacific Avenue”, ha raccontato sbalordito l’agente di polizia Clint Thompson che ha immortalato la scena. Le immagini dell’atterraggio, girate l’1 agosto, sono poi state riprese da Storyful.

Aaereo atterrato tra le macchine: nessun ferito

Una portavoce della polizia, Johnna Batiste, ha detto che l'agente Thompson "è stato in grado di fare un’inversione a U d’emergenza, di accendere le luci e di rallentare il traffico, facendo in modo che ci fosse lo spazio perché il pilota atterrasse in sicurezza”. E ha poi aggiunto: "Bel lavoro del pilota e del poliziotto!". L’atterraggio d’emergenza, come spiegato dalle autorità, è stato causato da un malfunzionamento dell’aereo. Nessuno è rimasto ferito e il piccolo velivolo è poi stato portato via dalla strada.