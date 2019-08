Trump, accordo Usa-Ue per l’esportazione di carne bovina americana

Stati Uniti e Unione europea hanno firmato un accordo sull’esportazione di carne bovina americana. Ad annunciarlo è stato il presidente Usa Donald Trump dalla Casa Bianca. Bruxelles e Washington, quindi, hanno risolto le loro divergenze e i loro vecchi contenziosi.

Trump: “Accordo è vittoria immensa” per allevatori Usa

“È una vittoria immensa" per gli allevatori americani, ha esultato Trump. L'accordo, ha spiegato il capo della Casa Bianca, aumenterà l'export senza dazi della carne statunitense nell’Ue del 46% in un anno e di un altro 90% in sette anni, con un incremento da 150 a 420 milioni di dollari in totale. L'accordo di principio, annunciato a metà giugno, prevede una quota maggiore per la carne bovina Usa “di alta qualità”, ossia senza ormoni.

“Il manzo americano è il migliore del mondo”

Il presidente Usa ha sottolineato che “il manzo americano è il migliore del mondo". Poi, dopo la firma dell'accordo, è tornato sul podio e - scherzando - ha detto che la sua amministrazione sta lavorando con l’Ue “su tariffe del 25% su tutte le Mercedes-Benz e le Bmw che arrivano nella nostra nazione”. “Sto scherzando”, ha subito aggiunto Trump.