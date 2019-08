Madagascar, studentessa inglese muore cadendo da un aereo in volo

È morta cadendo da un piccolo aereo in volo. Questa la tragica fine di Alana Cutland, giovane studentessa di scienze naturali britannica in viaggio di studio nel Madagascar. Alana - 19 anni, studentessa a Cambridge e amante dell'avventura, secondo il ricordo straziato della sua famiglia, che abita a Milton Keynes, in Inghilterra - era a bordo di un Cessna C168 al momento della sciagura.

Indagini in corso

Stando al racconto dei testimoni presenti, pochi minuti dopo il decollo la ragazza avrebbe aperto il portellone del velivolo in quota e sarebbe precipitata. La polizia malgascia, tuttavia, preferisce per ora non sbilanciarsi sulla pista del suicidio o su altro. E fa sapere che indagini sono in corso per stabilire le cause esatte dell'accaduto, mentre proseguono le ricerche del corpo.