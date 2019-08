Terrore e feriti in un normale pomeriggio d'estate in un acquapark. Una gigantesca onda anomala, di almeno tre metri, ha spaventato i bagnanti del parco acquatico Yulong Shuiyun, nella città di Longjing, vicino al confine con la Corea del Nord. Il parco di divertimento frequentato perlopiù da bambini e famiglie si è trasformato per qualche minuto in un teatro dell’orrore. Il bilancio è di 44 persone ferite, nessuna in gravi condizioni.

Onda anomala diventa tsunami

Le decine di gonfiabili su cui si trovavano i visitatori del parco acquatico sono stati travolti dal mini-tsunami e i bagnanti, colti di sorpresa dall’enorme onda, hanno iniziato a urlare e a cercare di uscire dall’acqua. Secondo quanto riportato dai media locali, l’incidente sarebbe stato causato da un’interruzione della corrente che ha guastato le apparecchiature elettroniche nella sala di controllo della piscina che simula le onde. A causa del guasto, l’onda si è trasformata in un mini-tsunami creando il panico tra i bagnanti, che hanno riportato diverse fratture e lesioni.