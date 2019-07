È ancora fitto il mistero sul gesto di un cittadino eritreo che lunedì 29 luglio ha spinto sotto un treno alla stazione centrale di Francoforte un bimbo di otto anni, morto sul colpo, e la mamma che è invece riuscita a salvarsi. Secondo l'agenzia di stampa tedesca Dpa, l'uomo non ha ancora fornito alcuna informazione rilevante sulle motivazioni dell'omicidio. Poco più di una settimana fa, sempre in Germania, nella regione Nord-Reno Westfalia, un’altra donna era stata spinta sotto un treno da un 28enne: anche per lei l'impatto è stato fatale.

Due casi con dinamiche simili

La polizia tedesca sta cercando eventuali punti di contatto tra i due casi, che hanno avuto delle dinamiche molto simili. Sia a Francoforte che a Voerde, infatti, le vittime scelte erano due donne e l’omicida le ha avvicinate da dietro spingendole sui binari senza dire una parola. Al momento, inoltre, non sono emersi legami tra gli assassini e le vittime.

Gli elementi sul presunto assassino

Le autorità tedesche hanno condiviso alcune informazioni sul presunto assassino di Francoforte: la sua ultima residenza è stata nel cantone di Zurigo, dove, secondo la polizia svizzera, era in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di Francoforte, dove nel pomeriggio si terrà una cerimonia commemorativa ecumenica in suffragio della piccola vittima, mostrano l'eritreo in fuga dopo aver spinto il bimbo, la mamma ed una terza persona.

Nel pomeriggio l’intervento del ministro dell’interno

I due eventi hanno sconvolto la Germania e il ministro dell’interno Horst Seehofer è rientrato in anticipo dalle sue vacanze per incontrare i vertici dei servizi di sicurezza interni. Questo pomeriggio farà il punto sulla situazione con la stampa. Nella stazione di Francoforte, intanto, la circolazione dalla tarda serata di ieri è ripresa e oggi un tappeto di fiori si sta formando nei pressi dei binari dove è avvenuta la tragedia.