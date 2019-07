Usa, a New York morti due gemelli lasciati 8 ore in auto

Due gemellini di un anno sono stati trovati morti a bordo di un'auto a New York, negli Usa. I bambini sarebbero stati lasciati per otto ore nei sedili posteriori di una macchina parcheggiata nel Bronx, mentre il padre era andato a lavorare in un vicino ospedale.

Incriminato il padre

I piccoli, un maschio e una femmina, erano dentro alla Honda, probabilmente del padre 39enne che li aveva lasciati nella macchina per andare a lavorare. Il dipartimento di polizia di New York ha annunciato che l'uomo è stato incriminato per duplice omicidio colposo.