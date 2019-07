La Corea del Nord ha lanciato almeno due vettori a corto raggio da Wonsan, città costiera a est di Pyongyang. Lo affermano le autorità Sud coreane, secondo quanto riporta il New York Times. I vettori, ancora non identificati, hanno viaggiato per 430 chilometri, raggiungendo un’altitudine di 50 km e sono poi finiti nel Mar del Giappone. Seul e Washington stanno analizzando la traiettoria di volo e i dati per determinare di quale tipo di vettori si tratti. I lanci sono i primi da quando Donald Trump e il leader nord coreano Kim Jong-un si sono incontrati in giugno sul confine fra le due Coree (LE FOTO - CHI È KIM JONG-UN).

Giappone: “Test missilistico spiacevole”

Il ministro della Difesa giapponese, Takeshi Iwaya, ha definito l'ultimo test missilistico della Corea del Nord "alquanto spiacevole”, secondo quanto riferito dall'agenzia Jiji. Le fonti governative citate dalle agenzie nipponiche spiegano che i vettori non hanno raggiunto la zona economica esclusiva (Zee), non rappresentando un rischio alla sicurezza del Paese. Iwaya ha detto che il governo analizzerà le informazioni con la cooperazione della Corea del Sud e degli Stati Uniti. L'ultimo lancio di missili balistici a corto raggio effettuato da Pyongyang, era avvenuto lo scorso 9 maggio.