Canada, frana nel fiume: salmoni trasportati in elicottero. VIDEO

La celebre migrazione dei salmoni, che ha reso questi pesci famosi nel mondo, è stata messa a dura prova in Canada, a causa della grossa frana che ha interessato la Big Bar, barriera rocciosa che costeggia il fiume Fraser. Lungo questo corso d’acqua transitano i pesci nel loro percorso annuale: la quantità di massi e detriti franata nel letto del fiume, nella zona di British Columbia, è stata tale da aver bloccato loro del tutto il passaggio. “Con il letto del fiume così intasato i salmoni non hanno lo spazio di manovra sufficiente per compiere il consueto salto contro le rapide”, hanno spiegato gli esperti. Da qui la decisione da parte delle autorità federali e provinciali di agire su due fronti: da un lato rimuovere e disintegrare parte del materiale roccioso che ostacola il percorso dei fiumi, dall’altro creare dei punti di raccolta dei salmoni e trasportarli per via aerea al di là del punto bloccato.