Il partito del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe vinto le elezioni parlamentari in Ucraina. A dirlo sono gli exit poll, secondo cui “Servo del popolo” - il partito dell'ex comico 41enne - avrebbe ottenuto circa il 44% dei voti: se confermato, sarebbe un punteggio record nelle elezioni parlamentari da quando l'Ucraina ha ottenuto la sua indipendenza con il collasso dell'Unione Sovietica nel 1991. “Ora le maggiori priorità per noi e per ogni ucraino sono mettere fine alla guerra, far tornare i nostri prigionieri e sconfiggere la corruzione che persiste nell'Ucraina”, ha detto Zelensky (CHI È) dal quartier generale del suo partito dopo la diffusione dei primi exit poll.

I primi exit poll

Secondo questi exit poll, realizzati dal Razumkov analytical center e dal Kiev International Institute of Sociology, al secondo posto ci sarebbe il partito del tycoon Viktor Medvedchuk: sarebbe fermo all’11,5% dei voti. Medvedchuk è ritenuto un amico intimo del presidente russo Vladimir Putin e sostenitore dell'autonomia per le aree controllate dai ribelli filo-russi nell'Ucraina orientale. Il partito dell'ex presidente Petro Poroshenko, "Solidarietà Europea", non avrebbe raggiunto neanche il 10%.

La soddisfazione del presidente Zelensky

Le elezioni parlamentari sono state indette in anticipo di tre mesi dal presidente Zelensky, eletto lo scorso aprile ed entrato in carica a maggio, perché il Parlamento era dominato dai suoi oppositori e le riforme che avrebbe voluto fare bloccate. Gli ucraini, stando agli exit pool che hanno confermato i sondaggi della vigilia - gli hanno ora dato un mandato per far ripartire la politica del Paese. Ma questo risultato potrebbe non bastare per conquistare una solida maggioranza e Zelensky potrebbe essere costretto a scegliere un alleato: dei 424 seggi in palio, infatti, 225 saranno assegnati col proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, e quindi in base ai risultati dei singoli partiti, ma per gli altri 199 si ricorrerà al maggioritario e ai seggi uninominali, dove possono anche essere eletti candidati indipendenti o sponsorizzati da partiti minori. Il presidente - emblema dell'anti-estabilishment - ha comunque espresso grande soddisfazione per l’esito del voto, affermando che si tratta di un risultato che “mostra la grande fiducia che il popolo dell'Ucraina ripone nel nostro partito”.