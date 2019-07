Momenti di paura sono stati vissuti nella metropolitana di Londra, nella mattina di sabato 20 luglio, a causa della diffusione di gas lacrimogeni all'interno di un vagone. L'episodio si è verificato alle 9.13 ora locale (le 10.13 in Italia), all'altezza della stazione di Oxford Circus, in pieno centro. Molti dei passeggeri che erano a bordo della metro hanno accusato tosse e difficoltà di respirazione. Anche se nessuno risulta aver riportato conseguenze significative, come conferma la British Transport Police (Btp) che ora sta dando la caccia a due uomini, sulla trentina o poco più giovani, indicati come sospetti e ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. La stessa polizia britannica, escludendo qualsiasi ipotesi legata al terrorismo, ha fatto sapere che il gas è stato spruzzato al culmine di una rissa.



Le immagini diffuse dalla British Transport Police

La British Transport Police ha diffuso sul suo account Twitter le immagini delle telecamere di sicurezza. Nei fotogrammi si vedono due uomini bianchi, uno con i capelli scuri sui trent'anni e un altro con i capelli rossicci che sembra un po' più giovane. Indossano jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica.

Gli investigatori: "Una rissa fra balordi"

Gli investigatori seguono la pista di un gesto sconsiderato innescato da una rissa fra balordi. Non si segnalano pericoli per la salute pubblica, al di là dei soccorsi immediati prestati a coloro che avevano inalato i gas. L'angoscia tuttavia è stata tanta, fra memorie di attacchi terroristici più o meno recenti e allarmi per la minaccia sinistra del gas. Alcuni passeggeri hanno raccontato d'aver visto i due sospetti aggirarsi come sbandati su un vagone della 'tube' in viaggio tra Green Park e Oxford Circus e di avere avvertito subito dopo gli effetti dei lacrimogeni.

Un testimone: "Situazione spaventosa"

Su quanto avvenuto c'è anche la testimonianza di un passeggero che si trovava a bordo della metropolitana. Alla Bbc l'uomo conferma di avere visto due persone agire in maniera sospetta prima del gran trambusto che si è scatenato a bordo. Secondo il testimone i due sarebbero stati ubriachi mentre "cercavano freneticamente di entrare nella carrozza". All'improvviso, "tutti si sono resi conto che non si riusciva a respirare bene", ha detto ancora spiegando di essersi dovuto mettere la maglietta sopra la bocca per proteggersi. Gli effetti del gas, ha detto, sono durati circa un'ora e tutta la situazione è stata "abbastanza spaventosa".

