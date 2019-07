La star britannica di YouTube, Emily Hartridge, è morta a 35 anni in un incidente stradale mentre era alla guida di un monopattino elettrico. La donna si è scontrata con un camion mentre stava percorrendo una strada di Battersea, un quartiere a sud di Londra. La yuotuber, diventata anche presentatrice, è morta sul colpo.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente

Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto per accertare la dinamica dello scontro. La youtuber è la prima ad essere rimasta vittima in Gran Bretagna in un incidente che vede coinvolto un monopattino elettrico. Il codice stradale prevede che questi veicoli siano utilizzabili esclusivamente nelle corsie dedicate ed è severamente vietato guidarli in strada o sui marciapiedi.

Su YouTube dal 2012

L'annuncio della morte è stato postato sullo stesso profilo Instagram di Hartridge. Nel messaggio si legge: "Ieri Emily è rimasta coinvolta in un incidente ed è deceduta. Tutti l'abbiamo amata e non sarà mai dimenticata. Ha toccato così tante vite che è difficile immaginare le cose senza di lei. Era una persona molto speciale". La trentacinquenne aveva cominciato a postare video su YouTube nel 2012. In pochi anni si era guadagnata un notevole successo parlando di amore, questioni di genere, sesso ma anche di banali problemi quotidiani. Il suo profilo sulla piattaforma di video più famosa al mondo conta oltre 385mila follower. Ultimamente aveva intrapreso anche la carriera di conduttrice presentando diversi programmi su Channel 4.