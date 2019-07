Somalia, attacco in hotel: almeno 26 morti. Al-Shabaab rivendica

Sono almeno 26 le persone rimaste uccise in Somalia, nell'attacco di ieri rivendicato dai terroristi islamici di Al-Shabaab contro un albergo della città portuale di Kismayo. Fra le vittime, riporta Reuters, ci sarebbero cittadini kenioti, americani, della Tanzania e un britannico. Nella strage è morto anche un candidato presidente alle prossime elezioni regionali, come ha detto il presidente della regione in cui è avvenuto l'attacco. Deceduti anche due giornalisti. "Le forze di sicurezza hanno il controllo dell'hotel, l'ultimo terrorista è stato ucciso. Corpi di persone uccise o ferite sono sparpagliati nella struttura, per questo non abbiamo ancora il bilancio esatto", ha fatto sapere un responsabile della sicurezza locale, spiegando che ci sono almeno 30 feriti.

L'attacco contro un hotel sede di una riunione politica

L’attacco aveva come obiettivo l’hotel Asaseys, dove si teneva una riunione politica tra parlamentari e dignitari locali, ed è durato circa 14 ore. La stazione radio indipendente Dalsan ha confermato che nella strage sono morti la nota giornalista canadese 43enne Hodan Nalayeh e suo marito Farid Jama Suleiman.

Data ultima modifica 13 luglio 2019 ore 10:39