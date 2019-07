È morto Rip Torn, l’attore di Men in Black aveva 88 anni

Si è spento all’età di 88 anni l’attore americano Rip Torn. Protagonista di diversi film di culto, l’attore era anche conosciuto per il ruolo dell’agente Z in "Men in Black". Nel 1984 era stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film “La foresta silenziosa”.

Da Hollywood alla carriera in tv

Torn era nato in Texas, a Temple, nel 1931. Il suo debutto nel mondo del cinema avviene nel 1956 nel film di Elia Kazan “Baby Doll - La bambola viva”. Conosciuto anche per il suo carattere irascibile, negli ultimi anni era stato messo un po’ da parte dal circuito di Hollywood, ma Torn era riuscito a trovare spazio in tv, facendo parte, tra l'altro, della sit-com "The Larry Sanders Show".