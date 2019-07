"C'è una nuova Lego moto in città". Così viene presentata, sul profilo Twitter della famosa azienda danese di mattoncini colorati, la creazione. Nato in collaborazione con Harley Davidson, si potrà ricreare con i Lego il modello iconico della motocicletta Harley Davidson Fat Boy, che sarà in vendita dall'1 agosto.

Lego: "È tempo di rock and roll"

Nel video di presentazione pubblicato sui social, un uomo racconta i preparativi prima di una corsa in moto. "Non c'è gioia più grande del momento in cui prepari la tua moto per andare nella strada aperta - dice la voce di sottofondo mentre si alternano immagini della reale Harley Davidson a quelle della riproduzione targata Lego - Pulisci le parti in metallo, non tralasci alcun dettaglio. Poi indossi la tua giacca, la porti fuori dal garage e sei pronto per la strada selvaggia. È tempo di rock and roll".

Le caratteristiche del modellino

Al prezzo di 94,99 euro la Harley Davidson Fat Boy versione Lego è composta di 1023 pezzi. "Altamente dettagliata cattura la magia della vera moto - si legge sul sito dell'azienda - dalle ruote Lakester a disco solido dotate di robusti pneumatici, al serbatoio del carburante a goccia con loghi stampati e tachimetro integrato". Altre caratteristiche includono - per esempio - il motore Milwaukee-Eight® con pistoni mobili, doppi tubi di scarico, manubrio, pedale della leva del cambio e leve del freno mobili.