India, si ribalta autobus: almeno 29 morti e 18 feriti

Almeno 29 morti e 18 feriti. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel nord dell’India. Le persone coinvolte erano a bordo di un autobus, che si è ribaltato ed è caduto in un fossato sul lato della strada. Ancora da capire le cause.

L’incidente vicino ad Agra

L’incidente si è verificato in mattinata e la maggior parte dei passeggeri che viaggiavano sul bus stava dormendo quando c’è stato lo schianto. Il mezzo stava percorrendo la superstrada Yamuna Expressway ed era vicino ad Agra, nello stato dell'Uttar Pradesh. L'autobus era diretto a Nuova Delhi dalla capitale statale Lucknow.

L’India ha le strade più mortali al mondo

Sono in corso le indagini per risalire alle cause dello schianto. In India, ogni anno, ci sono circa 150.000 morti e 470.000 feriti in incidenti stradali: è il Paese con le strade più mortali del mondo. La maggior parte degli incidenti sono imputati alla guida spericolata, strade mal gestite e veicoli vecchi.