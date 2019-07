Si è aperta all'Aja l'ultima udienza davanti al Tribunale arbitrale internazionale sul caso marò. Il tribunale è chiamato a decidere chi, tra Italia e India, abbia la giurisdizione ad accertare le eventuali responsabilità di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati della morte di due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo del Kerala nel febbraio del 2012. “Agli occhi dell'India non c'è presunzione di innocenza: i marò erano colpevoli di omicidio ancora prima che le accuse fossero formulate", ha detto l'ambasciatore Francesco Azzarello. "L'India e due suoi pescatori sono le vittime di questo caso", ha replicato il rappresentante di Delhi, G. Balasubramanian.

Le ragioni dell'Italia: "Immuni dalla giustizia straniera"

Aprendo l’udienza, l'ambasciatore Azzarello ha spiegato le ragioni per cui l'Italia rivendica la giurisdizione sul caso. I due marò "sono funzionari dello Stato italiano", impegnati nell'esercizio delle loro funzioni "a bordo di una nave battente bandiera italiana" e "in acque internazionali", e pertanto "immuni dalla giustizia straniera", ha ribadito. E ha anche ricordato come in India "ci sono stati ingiustificabili rinvii del processo. Sono state inventate speciali procedure, in violazione con la stessa Costituzione indiana”.

Delhi: "India e due suoi pescatori sono le vittime del caso"

Durante l'udienza è intervenuto poi il rappresentate di Delhi. "L'Italia sostiene di avere l'esclusiva giurisdizione" sulla vicende dei marò, "ma bisogna tenere a mente che l'India e due suoi pescatori sono le vittime di questo caso", ha detto G. Balasubramanian. E ancora: "Due esseri umani a bordo di una barca indiana sono stati uccisi da individui che erano su una nave commerciale".