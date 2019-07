È diventata virale da qualche giorno sui social una nuova sfida: la "bottle cap challenge", ovvero togliere il tappo a una bottiglia, senza farla cadere o danneggiarla, con un calcio rotante tipico delle arti marziali. In tantissimi hanno cercato di completare questa sfida, tanto tra le celebrità quanto tra le persone comuni. Come in questo video pubblicato da Storyful, in cui un uomo di Manchester, in Inghilterra, dopo svariati tentativi falliti finisce per far cadere per terra una bottiglia di latte. Il video di questo fallimento è diventato uno di quelli di maggior successo tra quelli condivisi con l’hashtag #bottlecapchallenge, ormai virale sia su Twitter che su Instagram.

Cos’è la “bottle cap challenge”

Ma come ha avuto inizio la sfida e com’è diventata virale? L’enorme popolarità del “bottle cap challenge” sembra sia dovuta a un video postato su Instagram da Jason Statham, attore di film d’azione e esperto di arti marziali, in cui toglie il tappo a una bottiglia d’acqua. Ma il primo video condiviso in assoluto è stato quello del campione di taekwondo kazako Farabi Davletchin, che ha sfidato proprio Jason Statham, Conor McGregor, Jackie Chan e Jean Claude Van Damme. Da qui il lancio dell'hashtag #bottlecapchallenge che ha raccolto oltre 130 mila post solo su Instagram. La sfida sta appassionando anche molte celebrità. Da Guy Ritchie, che ha sfidato tra l’altro David Beckham e Will Smith, a Ellie Goulding e Diplo, fino a John Mayer. Tra i partecipanti anche diversi calciatori, come Zlatan Ibrahimovic, cintura nera di taekwondo, e Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United si è superato facendo saltare ben due tappi.