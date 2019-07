Una spirale di devastazione che per 15 minuti si è abbattuta su Kaiyuan, in Cina. Un tornado (COME SI FORMANO) che, come si vede in un video pubblicato da Storyful, ha scatenato la sua forza proprio sulla città, provocando la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre 190.

Oltre 4mila case danneggiate e 1600 persone evacuate

Il tornado si è abbattuto su Kaiyuan, nel Nordest del Paese, intorno alle 17.15 locali (circa le 3 di notte in Italia) e ha distrutto circa 180 ettari di coltivazioni e danneggiato più di 4.300 case, mandando in frantumi finestre e facendo crollare muri. Secondo la Cnn, oltre 800 soccorritori sono intervenuti per trovare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie e più di 1600 persone sono state evacuate dalla città.