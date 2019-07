Cina, le piogge mettono in ginocchio la provincia di Zhejiang. VIDEO

Una zona della Cina è stata messa in ginocchio dalle piogge. Negli ultimi giorni una serie di acquazzoni ha colpito la provincia di Zhejiang, che si trova sul Mar Cinese Meridionale, a sud di Shanghai. I rilevatori hanno registrato precipitazioni per 192 millimetri in sole tre ore.

I danni causati dai temporali

I temporali hanno causato vaste inondazioni e gravi danni come il collasso di 68 strade e la distruzione di 24 ettari di terreni agricoli. Bloccato inoltre il sistema di approvvigionamento idrico. Quasi 300 persone sono state evacuate dopo l’allarme lanciato dalle autorità. Il fiume Lanjiang, a causa delle piogge, ha superato i livelli di allarme e per questo motivo è stata installata una diga temporanea per arginare il corso d’acqua.

Il tornado a Kaiyuan

Sempre in Cina, ma a Kaiyuan, nel nord del Paese, un tornado ha provocato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 190. Oltre 4mila le case danneggiate e 1600 le persone evacuate.