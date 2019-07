L’Acropoli di Atene è stata chiusa per il caldo. Come comunicato dal ministero per i Beni culturali greco, il più celebre dei monumenti greci è stato chiuso oggi per oltre tre ore. Il motivo è il caldo afoso che attanaglia la Grecia e la sua capitale con temperature che superano i 40 gradi all’ombra e una tasso di umidità molto elevato.

Previste altre chiusure programmate

La situazione meteo non dovrebbe cambiare nei prossimi giorni. La chiusura sarà quindi ripetuta per evitare possibili malori ai turisti. Normalmente l'Acropoli è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20 e anche a luglio i visitatori sono sempre molto numerosi. Quest’anno le temperature sono in media più alte della norma, toccando in alcuni giorni picchi eccezionali.