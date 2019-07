Si tiene oggi a Bruxelles la riunione del Collegio dei commissari Ue sulla procedura d'infrazione contro l’Italia. Dopo la correzione dei conti approvata dal governo italiano si avvicina la possibilità di una chiusura positiva del dossier, come auspicato qualche giorno fa anche dal presidente della Repubblica Mattarella. Con il decreto “salva-conti” già firmato dal capo dello Stato, si è accorciata la distanza tra Roma e Bruxelles (CONTE E TRIA OTTIMISTI - UE: POSSIBILI SOLUZIONI).

Rimangono dubbi sui conti 2020

Dalle indiscrezioni arrivate dal vertice europeo sulle nomine sono arrivati messaggi rassicuranti e ottimisti. Resta però il problema dei saldi 2020, su cui l'Italia non ha fornito alcuna rassicurazione. A Bruxelles sarebbe bastata una presa di posizione sul calo del debito e sulle misure alternative all'aumento dell'Iva, ma non è arrivato nulla di tutto ciò. I commissari quindi cercheranno un modo per far sentire all’Italia la pressione sulla prossima manovra, spostando più in là nell'anno il rischio di apertura della procedura per debito eccessivo.

Ottimismo sui conti del 2019

Con il disegno di legge sull'assestamento di bilancio e il decreto correlato, l'Italia ha messo "sul piatto oltre 7 miliardi di euro che ci consentono di dire che siamo in linea con le previsioni del famoso 2,04% di deficit/pil nel 2019", ha detto il premier Giuseppe Conte. Una cifra che, secondo fonti vicine al dossier, aiuta a correggere la traiettoria dei conti per il 2019, come chiedeva la Commissione Ue. Sul 2018 per Bruxelles c'era un gap dagli impegni di 0,4 punti di Pil. Sul 2019 il gap è 0,8 punti. Ai quali va sottratto uno 0,18 di clausole di flessibilità, che lo portano a 0,6. Questo, però, se si considera un "pieno rispetto" delle regole. Se si guarda invece ad un "ampio rispetto" delle regole, il gap si riduce perché bisogna sottrarre uno 0,5 di "bonus" che la Commissione applica per aiutare i Paesi. Quindi il gap diventa 0,1 sul 2019, e 0,5 se si guarda al biennio 2018-19. La Commissione, nella sua valutazione, può scegliere di guardare sia al singolo anno che al biennio.

Moscovici presenterà il dossier

Dombrovskis non sarà presente alla riunione del Collegio a causa di problemi di salute e quindi a presentare ai colleghi il "dossier Italia" sarà il francese Pierre Moscovici, da sempre a favore del dialogo e di una linea più morbida. Anche lo scenario in movimento delle istituzioni europee, che stanno cambiando le loro guide, aiuterà a rinviare il problema italiano all'autunno. La Commissione deve trovare il modo di chiudere il caso senza dare né l'impressione di eccessiva tolleranza nei confronti dell'Italia, né di rigidità verso un Paese che ha dimostrato di essere disposto a fare degli sforzi quando gli sono stati richiesti.