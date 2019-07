Grandinata a Guadalajara, la pulizia delle strade. VIDEO

A Guadalajara, in Messico, sono partite le operazioni di rimozione del ghiaccio dalle strade, dopo la violenta grandinata che ha colpito la città domenica 30 giugno (LE FOTO).

Sono 750 le persone coinvolte nelle operazioni di soccorso

Tra le zone più colpite c'è quella di Rancho Blanco, dove diversi bulldozer, come si vede in un video pubblicato da Storyful, passano per le strade per spalare la grandine. Ma ad aiutarli ci sono anche 750 persone impegnate nelle operazioni di soccorso.

Diverse le abitazioni colpite, 10 casi di ipotermia

L’inondazione di grandine, oltre ad aver danneggiato decine di veicoli, è penetrata anche in alcune case e dieci persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi ipotermici. Negli ultimi giorni, le temperature avevano superato i 30 gradi. Il governatore dello stato di Jalisco, dove si trova Guadalajara, ha detto di non aver mai assistito a un fenomeno simile.