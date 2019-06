Louvre, da luglio spostamento temporaneo per la Gioconda

"Trasloco" in vista per la Gioconda. Il dipinto simbolo del Louvre, infatti, verrà spostato nelle prossime settimane "di un centinaio di passi", spiega la direzione del museo, in modo da consentire i lavori di ammodernamento della Salle des Etats, cioè il luogo dove è esposta da anni dietro una teca antiproiettile, attirando milioni di visitatori proveniente dai quattro angoli del mondo.

La Gioconda di Leonardo (Getty Images)

I lavori alla Salle des Etats

"Monna Lisa", dipinta da Leonardo da Vinci nei primissimi anni del Cinquecento e portata dallo stesso artista in Francia pochi anni dopo, verrà trasferita nella sera del 16 luglio. La sua location provvisioria sarà nella vicina Galerie Médicis, area tra le più importanti del museo del Louvre e - appunto - distante appena un centinaio di metri dalla attuale posizione. Tutto questo per permettere di eseguire i lavori previsti nella Salle des Etats, che dovrebbero terminare a metà ottobre.

Le Nozze di Cana "impacchettate"

Non saranno spostate - invece - le Nozze di Cana del Veronese. L'enorme olio su tela esposto di solito davanti alla Gioconda rimarrà al suo posto, proprio a causa delle dimensioni imponenti. Sarà comunque "impacchettato" completamente, in modo da scongiurare il rischio di danneggiamenti durante i lavori. Per gli ammiratori della Gioconda, comunque, nessun disagio in vista: il famoso dipinto sarà fruibile al pubblico già la mattina seguente al trasloco, dietro una teca climatizzata, del tutto simile a quella in cui è esposta attualmente.