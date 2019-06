Un motociclista tedesco è stato fermato dalla Polizia del Brandeburgo perché viaggiava completamente nudo a bordo del suo scooter. L’uomo, che indossava però regolarmente il casco, si è giustificato con gli agenti dicendo: “Eh ma fa caldo...” (I CONSIGLI PER DIFENDERSI DAL CALDO). Il profilo twitter delle forze dell’ordine ha pubblicato le foto dell’inconsueto episodio e ha commentato ironicamente: “Siamo senza parole” per poi chiedere agli utenti come definirebbero queste immagini (I RIMEDI CONTRO IL CALDO).

Caldo anomalo in Germania

L’episodio è avvenuto ad alcune decine di chilometri da Berlino, città in questi giorni soffocata da un’afa opprimente (LE FOTO DEI TUFFI CONTRO IL CALDO IN EUROPA): oggi la colonnina di mercurio dovrebbe salire fino al 39 gradi nella capitale tedesca. Dopo il controllo dei documenti, l'uomo si è rimesso al manubrio ed è ripartito: infatti una portavoce della polizia ha spiegato alla Bild che "guidare nudi non è proibito” ma potrebbe disturbare gli altri conducenti in strada (CALDO RECORD IN ITALIA).