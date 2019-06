Incidente aereo in Germania: due caccia Eurofighter dell’aviazione tedesca si sono scontrati in volo e sono precipitati nella zona di Plau am See, nel land di Meclemburgo-Pomerania. Al momento uno dei due piloti è stato ritrovato vivo dalle squadre di soccorso dell'esercito tedesco. Vicino al luogo della caduta del secondo velivolo sono stati ritrovati resti umani ma ancora non è stato confermato ufficialmente che si tratti del corpo dell'altro pilota.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, gli aerei si sarebbero toccati nel corso di un’esercitazione per poi cadere al suolo, a una decina di chilometri l’uno dall'altro: uno vicino al villaggio di Jabel, l'altro a Nossentiner Huette. Entrambi erano di stanza nella base nei pressi di Rostock. Gli aerei sono esplosi al suolo innescando incendi boschivi su cui sono al lavoro pompieri e altri soccorritori. Parti degli aeromobili sono stati ritrovati in una zona abitata. Inizialmente si era diffusa la notizia che entrambi i piloti si fossero salvati grazie al sedile eiettabile dei velivoli. La radio locale Ostseewell ha ricevuto da un suo ascoltatore un video girato pochi minuti dopo la caduta dei velivoli e che mostrerebbe le colonne di fumo in seguito agli impatti a terra dei velivoli: