Cani più brutti del mondo, il concorso in California. FOTO

A Petaluma, in California, si è tenuto il “World's Ugliest Dog Contest”. Il vincitore di quest’anno è “Scamp the Tramp”, che ha battuto altri 18 concorrenti: per lui - e per la sua padrona - 1.500 dollari, un trofeo e la partecipazione a uno show in tv