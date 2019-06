Gli Usa lanciano un’ondata di cyber attacchi contro l’Iran

Una cyber offensiva sarebbe stata lanciata dagli Usa contro l’Iran. A parlarne è il New York Times. L’ondata di cyber attacchi, in particolare, avrebbe avuto come obiettivo un gruppo di intelligence iraniano che gli 007 statunitensi credono sia dietro all'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman. L'operazione dello Us Cyber Command è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran.

Trump: mai revocato attacco aereo, l'ho solo sospeso

A proposito dei raid, il presidente americano ha detto "non aver mai revocato" l'attacco militare ma di averlo solo sospeso. Trump ha anche rivolto un appello ai vertici della Repubblica islamica. “Facciamo un nuovo accordo”, ha spiegato davanti ai giornalisti sul prato della Casa Bianca prima di volare a Camp David. Una volta arrivato, poi, ha aggiunto che le nuove "rilevanti" sanzioni contro l'Iran scatteranno lunedì.