Migranti, barca con 40 persone a bordo in difficoltà vicino a Malta

Una barca con circa 40 persone a bordo si trova da ore in difficoltà nella zona Sar maltese e alcuni migranti sarebbero “vicini alla morte”. A lanciare l’allarme è Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo.

L'allarme lanciato da Alarm Phone

Ieri sera, Alarm Phone ha scritto su Twitter di aver “allertato le autorità maltesi” alle 22:33, poco dopo aver ricevuto una chiamata dalla barca in difficoltà. “L'imbarcazione ha lasciato la Libia 23 ore fa e ha a bordo circa 40 persone”, proseguiva il tweet. Un’ora dopo, sempre via Twitter, Alarm Phone ha spiegato di aver ricevuto da Malta una e-mail in cui il Paese confermava che avrebbe mandato dei soccorsi. “La barca si sta ancora muovendo, ma le persone sono stanche ed esauste”, aggiungeva. Ore dopo, però, i soccorsi non sono ancora arrivati. “Dove sono i soccorsi? La barca è ancora in mare e le persone sono in preda al panico. Dicono che alcune sono ‘vicine alla morte’, hanno bisogno subito di cure mediche”, ha scritto Alarm Phone in un nuovo tweet. E ancora: “La situazione è urgente. Malta è stata informata più di sei ore fa”.