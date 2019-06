Una forte scossa di magnitudo 5.2 sulla scala Richter, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire, è stato avvertito questa mattina fino in Bretagna e in Aquitania, nell'ovest della Francia.

Qualche crepa negli edifici

Registrato alle 8:50, il terremoto ha messo in allarme la popolazione da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours, nella regione della Loira. Non è stato rilevato alcun danno alle persone, che però hanno avvertito nettamente la scossa. Per ora solo qualche crepa negli edifici, ma senza conseguenze. Sono in corso maggiori verifiche per stabilire l'entità di eventuali danni.