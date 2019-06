Il presidente americano, Donald Trump, avrebbe dato l'ordine di eseguire un attacco contro l'Iran, dopo l'abbattimento di un drone. Subito dopo, però, ci avrebbe ripensato e lo avrebbe annullato. E' quanto scrive il New York Times che cita come fonti alcuni ufficiali militari. Intanto gli Stati Uniti hanno vietato alle compagnie americane di volare sullo spazio aereo controllato da Teheran.

Il contrordine

Il New York Times spiega che fino alle 19 americane di giovedì (l'1 di notte di venerdì in Italia) i funzionari e i diplomatici si sarebbero preparati per il raid di Trump: il capo della Casa Bianca avrebbe dato il via libera dopo una serie di intense discussioni. Sarebbero stati colpiti alcuni obiettivi mirati, tra cui radar e batterie di missili.

Quando l'operazione era nella sua fase iniziale, sarebbe arrivata la retromarcia. Gli aerei erano già in volo e le navi in posizione ma nessun missile era stato lanciato. Non è chiaro a cosa è dovuta la brusca frenata: tra le ipotesi citate dai media Usa ci sono sia il ripensamento totale di Trump sui raid che una sospensione, provvisoria, dovuta a questioni di strategia e di logistica.

I due fronti dell'amministrazione

Difficile prevedere cosa succederà nelle prossime ore. Quello che è certo è la spaccatura interna all'amministrazione: i falchi John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Pompeo, segretario di Stato, e la direttrice della Cia, Gina Haspel, avevano dato luce verde a una risposta militare. I dirigenti del Pentagono però hanno ammonito che un intervento del genere potrebbe provocare un'escalation vertiginosa con rischi per le forze americane nella regione.