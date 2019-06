Germania, Vigili del fuoco salvano scoiattolo intrappolato in tombino

I vigili del fuoco di Dortmund, in Germania, sono riusciti a salvare uno scoiattolo che era rimasto incastrato in un tombino (qui sotto la foto). L’animale, infatti, non riusciva più a divincolare la testa dopo averla infilata in uno dei buchi della bocchetta stradale. Nelle operazioni di salvataggio è stato fondamentale l’intervento di un veterinario.

Scoiattolo in clinica veterinaria

Secondo quanto ipotizzato dei vigili del fuoco, lo scoiattolo è rimasto incastrato nel tentativo di uscire fuori dal sistema fognario attraverso il piccolo foro. Per riuscire a liberare il roditore è stato necessario estrarre il coperchio del tombino e anestetizzarlo. Nell’operazione l’animale ha riscontrato lesioni superficiali al collo, ragione per la quale è stato ricoverato in una clinica veterinaria locale per ulteriori trattamenti. L’intervento ha tenuto occupata la squadra di soccorso per circa un’ora.

L’episodio simile sempre in Germania

Un episodio simile era successo lo scorso febbraio sempre in Germania. In quel caso a rimanere incastrato in un tombino a Bensheim era stato un topo. Fortunatamente per lui, però, era stato avvistato dai passanti, che hanno chiesto l’intervento degli animalisti della Berufstierrettung Rhein Neckar. Per liberare l'animale è stato necessario anche in quel caso l'intervento di otto vigili del fuoco, che hanno impiegato più di mezz'ora per portare a termine la complicata operazione.