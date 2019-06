Un'impresa bizzarra, quella compiuta dall'inventore finlandese Janne Kapylehto. Con due amici ha compiuto la navigazione del tratto di mare da Helsinki a Tallin a bordo di una vasca idromassaggio montata su un'imbarcazione.

Tre uomini in vasca

Kapylehto ha modificato la vasca, installandola su una zattera per attraversare il Golfo di Finlandia. L'equipaggio, composto dall'inventore, dall'attore finlandese Ville Haapasalo e il capitano Antti Linnavirta, si è sistemato all'interno della tinozza progettata per contenere 1.200 litri di acqua. L'inventore ha anche aggiunto due motori e alcuni pannelli solari per alimentare tutto l'equipaggiamento a bordo.

Una nuova impresa (con qualche imprevisto)

Durante le dieci ore di navigazione, i tre componenti dell'equipaggio hanno affrontato delle condizioni metereologiche non sempre perfette. Ma ciò non gli ha impedito di pescare. I tre avevano persino installato un barbecue a bordo, ma l'apparecchio è caduto in mare durante la traversata. Per questo hanno dovuto mangiare le loro salsicce fredde. "La vasca da bagno non era molto piena durante a causa delle onde - ha spiegato Kapyletho a Euronews - l'acqua ricopriva il fondo. ma l'abbiamo riempita di nuovo poco prima di attraccare, per fare un arrivo trionfale in una vasca idromassaggio". L'impresa non è nuova per Kapylehto, che nel 2018 ha compiuto lo stesso tragitto a bordo di una sauna installata su una zattera.