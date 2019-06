Usa, donna di 103 anni corre i 50 metri piani e fissa il record. VIDEO

Correndo i 50 metri in 21''06, Julia Hawkins, detta "Hurricane", una donna di 103 anni ha stabilito il record mondiale nella categoria delle ultracentenarie. Il primato è stato fissato, lunedì 17 giugno, durante una corsa ad Albuquerque, nel New Mexico, durante i National Senior Games americani. Il video della gara, in cui erano impegnate anche altre atlete meno anziane, che hanno tagliato il traguardo prima di Julia Hawkins, in maglia rossa con la scritta "Usa Track&Field", è stato condiviso dal giornalista Geoff Grammer su Twitter e ripreso dalla piattaforma Storyful.

I 100 metri corsi in 46''07

Grammer, sul record nei 50 metri, ha anche scritto un articolo un sito locale, l’Albuquerque Journal, spiegando che quello di Julia Hawkins "sembra essere un nuovo record per la categoria femminile di oltre 100 anni in quanto non vi è alcun precedente registrato di una concorrente femminile che ha corso i 50 metri". Il giorno dopo, martedì 18 giugno, "Hurricane" ha corso i 100 metri in 46''07.