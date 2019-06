Nuova gaffe di Donald Trump su Twitter. Dopo la sua visita di stato a Londra, il presidente americano in un post ha indicato Carlo d’Inghilterra come “The Prince of Whales” che tradotto significa “Il Principe delle Balene”. Dopo l’errore, una “h” in più nel termine Wales, il tweet sbagliato è stato cancellato, sostituito da uno nuovo corretto, ma il web non lo ha risparmiato da ironia e sarcasmi.