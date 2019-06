Casa Bianca, morta la quercia piantata nel 2018 da Trump e Macron

Doveva essere il simbolo dell’unione tra gli Stati Uniti e la Francia, ma ora la quercia che il presidente americano Donald Trump e il suo omologo francese Emmanuel Macron hanno piantato nel giardino della Casa Bianca è morta. Casualmente proprio in un periodo in cui le relazioni tra i due Paesi si sono “logorate”, a causa degli scontri che vanno dalla questione iraniana al commercio.

Il simbolo dell’unione

La notizia, riportata da diversi media internazionali tra cui il Guardian, è stata anticipata dai giornali francesi: Le Monde è stato il primo, citando una fonte diplomatica, poi è arrivata anche la conferma da Le Figaro. La quercia era stata donata a Trump durante la visita di Macron nel 2018. All’epoca, Macron aveva scritto in un tweet: “100 anni fa, i soldati americani hanno combattuto in Francia, a Belleau, per diferendere la nostra libertà. Questa quercia (il mio regalo per Donald Trump) servirà a ricordare alla Casa Bianca questi legami che ci uniscono”. La pianta proveniva proprio dal bosco di Belleau, a nord-est di Parigi, dove, nel giugno 1918, 1.811 americani morirono in una cruenta battaglia durante la Prima guerra mondiale.

La morte in quarantena della quercia

Durante la visita di Stato del 2018, i due presidenti avevano piantato insieme la quercia, sotto l’occhio attento di Melania, Brigitte e delle telecamere di tutto il mondo. Ma già pochi giorni dopo, la pianta era sparita, apparentemente in quarantena. Alcune immagini scattate successivamente mostrano un fazzoletto di erba gialla dove era stata piantata la quercia, nel prato a sud della Casa Bianca. “La quarantena è obbligatoria per ogni organismo vivente importato negli Usa”, aveva spiegato su Twitter Gerard Araud, all’epoca ambasciatore francese negli Stati Uniti, aggiungendo che la pianta sarebbe poi tornata al suo posto. Ma non è mai successo: la quercia è morta in quarantena, secondo quanto riferito da una fonte diplomatica alla agenzia France-Presse.