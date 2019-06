Due navi da guerra, una americana e una russa, hanno sfiorato un incidente nel Mar Cinese Orientale. Washington e Mosca si sono accusate a vicenda. Ciascuna delle parti sostiene che l'altra abbia condotto azioni non sicure e di essere stata costretta a compiere operazioni di emergenza per evitare lo scontro. Le due imbarcazioni si sono ritrovate improvvisamente a una distanza tra i 15 e i 50 metri l’una dall’altra. Lo riportano diversi media americani, tra cui la Cnn.

La versione americana

La Settima Flotta Usa ha sostenuto che il cacciatorpediniere russo ha messo a rischio la sicurezza della USS Chancellorsville e del suo equipaggio, costringendolo ad invertire tutti i motori a pieno regime per evitare una collisione. "Consideriamo le azioni della Russia non sicure, poco professionali e non in conformità con il Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare", hanno spiegato i marines americani.

La versione russa

Secondo la versione riportata da Mosca sarebbe stato invece l’incrociatore missilistico statunitense a invertire improvvisamente la rotta e ad avvicinarsi al cacciatorpediniere Ammiraglio Vinogradov. Lo scontro, ha spiegato la marina militare russa, è stato evitato solo grazie alla prontezza del capitano della vedetta, che ha poi protestato con il collega americano inviandogli un messaggio.

I precedenti

Episodi del genere non sono insoliti non solo tra russi e americani. Nell'agosto 2017, dopo quattro collisioni e la morte di diversi marinai la Marina Militare degli Stati Uniti decise di rimuovere il vice ammiraglio Joseph P. Aucoin dal comando della Settima Flotta. La Seventh Fleet è il comando statunitense responsabile di tutte le unità navali di superficie, sottomarine e aeree dell'Oceano Pacifico occidentale. Nel giugno 2017 il cacciatorpediniere USS Fitzgerald si scontò con la nave container ACX Crystal, battente bandiera filippina: nell'incidente morirono sette militari statunitensi. Il 21 agosto 2017 fu la volta della nave militare John S. McCain, scontratasi con il mercantile Alnic MC al largo di Singapore: 10 i soldati dispersi.