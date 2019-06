Due persone inglesi, una di 48 anni e una di 62 anni, sono state chiamate a comparire in tribunale per aver diffuso online le foto del cadavere di Emiliano Sala, il calciatore argentino scomparso in un incidente aereo sul canale della Manica il 21 gennaio 2019 e poi ritrovato e identificato all'inizio del mese di febbraio. Per uno dei due i capi di imputazione sono: uso improprio del computer, ostacolo al corso della giustizia e invio di messaggio offensivi e indecenti. Per l’altro si parla di sei diversi reati relativi all’uso improprio del pc. A riferirlo è la stessa Polizia del Wiltshire. Lo scorso 28 aprile, alcune immagini del corpo di Sala erano state pubblicate sui social network e successivamente cancellate. Le foto sarebbero state scattate all’interno della camera mortuaria. "Una foto che raffigurerebbe il corpo di Sala è stata condivisa in rete, siamo indignati di fronte a un fatto del genere, è vergognoso", aveva detto il portavoce della polizia di Dorset. (LA STORIA DI EMILIANO SALA: FOTO)

Dovranno comparire entro il 10 luglio

"A seguito di un attento riesame delle prove fornite dalla polizia del Wiltshire, ho autorizzato la convocazione di Sherry Bray a comparire in tribunale, dove sarà formalmente accusato di tre reati. Inoltre, ho autorizzato la convocazione di Christopher Ashford a comparire in tribunale dove sarà formalmente accusato di sei reati di abuso del computer", ha dichiarato Anthony Johns, avvocato dell’accusa. La scadenza della convocazione alla Swindon Magistrates' Court è fissata per il 10 luglio 2019.