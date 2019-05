Ellen DeGeneres ha denunciato di essere stata vittima, da adolescente, di molestie da parte del suo patrigno. Lo ha raccontato la nota attrice e conduttrice americana durante un'intervista a David Letterman. Un racconto drammatico: "All'epoca non sapevo nulla di corpi e di sessualità, mi ha convinta che aveva bisogno di sentire il mio seno e poi ha provato a farlo di nuovo un'altra volta, e poi un'altra volta ancora", ha raccontato DeGeneres. Non è la prima donna dello spettacolo a parlare delle molestie e degli abusi subiti, sull'onda del movimento #MeToo che ha spinto sempre più donne a denunciare.

Il drammatico ricordo delle molestie

Nel corso dell'intervista DeGeneres ha parlato del difficile rapporto col suo patrigno, un "uomo molto cattivo". Poco dopo il matrimonio con la madre Betty, alla quale era stato appena diagnosticato un tumore alla mammella, l'uomo chiese alla DeGeneres - allora adolescente - di lasciargli toccare il suo seno. "Mi ha detto che quando era fuori città aveva sentito un nodo nel suo seno, aveva quindi bisogno di sentire anche il mio perché non voleva turbarla", ha rivelato la conduttrice. "All'epoca non ne sapevo nulla di corpi e di sessualità, non sapevo che i seni sono tutti diversi. Comunque, mi ha convinto che aveva bisogno di sentire il mio seno e poi ha provato a farlo di nuovo un'altra volta, e poi un'altra volta ancora", è il drammatico ricordo condiviso dalla conduttrice. "Non volevo dirlo a mia madre perché sapevo che avrebbe rovinato la sua felicità", ha inoltre aggiunto.

L'invito a denunciare

Nello spiegare il motivo del suo lungo silenzio, la conduttrice ha invitato le altre vittime di abusi a farsi avanti: "Questo è un altro motivo per il quale sono arrabbiata con me stessa, perché io non l'ho fatto. Ero troppo debole per oppormi, avevo 15 o 16 anni. È una storia davvero orribile e l'unico motivo per cui ne parlo è perché voglio che altre ragazze non si lascino mai fare niente di tutto ciò". La comica ha anche ammesso di essersi pentita di aver anteposto il bene della madre al suo: "Avrei dovuto proteggere me. Non gliel'ho detto per qualche anno, poi gliel'ho raccontato e lei non mi ha creduto, infatti è rimasta con lui per altri 18 anni".

"Noi donne abbiamo paura di avere una voce"

Durante l'intervista, Ellen ha anche spiegato perchè ha scelto di svelare il suo passato pubblicamente: "Noi donne semplicemente non ci sentiamo degne, abbiamo paura di avere una voce, abbiamo paura di dire di no. Ecco perchè penso che sia importante parlarne".