Usa, diversi tornado colpiscono l'Ohio: 5 milioni di persone al buio

Nella notte di lunedì 27 maggio due potenti tornado hanno colpito lo Stato centrale americano dell’Ohio, a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro. Diverse persone sono state ferite e circa 5 milioni di abitanti sono rimasti al buio a causa delle perturbazioni. Molti voli sono stati cancellati. Le autorità Usa hanno reso noto che un tornado ha colpito la città di Dayton, capoluogo della contea di Montgomery, danneggiando case e sradicando gli alberi.

Pericolo inondazioni e caldo record nel Sud Est

Circa due milioni di persone vivono in zone attualmente in allarme per il rischio di forti temporali (in Nebraska, Iowa, Missouri, Oklahoma e Kansas). Inoltre il National Weather Service ha lanciato una allerta per inondazioni improvvise e potenzialmente catastrofiche che interessa più di 25 milioni di persone. Una delle aree più a rischio comprende gli Stati del Nebraska, Indiana, Colorado e Illinois. In Arkansas migliaia di persone stanno lasciando le loro case.

Tra le grandi città che potrebbero essere colpite dal tornado c’è Chicago, mentre il Grand Canyon potrebbe essere imbiancato dalla neve, evento raro in questo periodo dell'anno. L'allarme generale arriva a pochi giorni dal maltempo che la scorsa settimana ha provocato 12 vittime, di cui 6 nello Stato di Oklahoma, dove le condizioni dovrebbero nuovamente peggiorare nelle prossime ore. Nel frattempo, come riporta la Cnn, a Columbia, nel Sud Carolina, e ad Augusta, in Georgia, le temperature hanno raggiunto ieri i 37 gradi, segnando un record. A Gainesville, in Florida, si sono superati i 38 gradi, una temperatura mai registrata nel mese di maggio.